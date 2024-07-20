Bodrum'da Termometreler 45'i Gösterdi, Bazı Yollarda Asfalt Eridi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 45 dereceye yükseldi. Sıcaklık nedeniyle Etrim, Kumköy ve Pınarlıbelen mahalleleri arasındaki yollarda asfalt erimesi yaşandı.

Bodrum'da Termometreler 45'i Gösterdi, Bazı Yollarda Asfalt Eridi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığı 45 dereceye ulaştı. Yüksek sıcak hava nedeniyle yarımadanın bazı mahallerindeki yollarda asfalt eridi.

Sıcak hava nedeniyle Etrim, Kumköy ve Pınarlıbelen mahalleleri arasındaki yollarda asfalt eridi. Bölgeden geçenler ve sürücüler eriyen asfalt nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının ileriki haftalarda mevsim normallerine dönmesinin beklendiğini belirtti.

Kaynak: DHA

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