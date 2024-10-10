Bodrum'da Halk Süt Dağıtımına Devam

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Bodrum Halk Süt Projesi kapsamında ilçe genelinde dağıtımlar sürüyor. İhtiyaç sahibi 2-5 yaş arası çocukların süt ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılan dağıtımlarda mart ayından bu yana 2 bin 686 haneye 32 bin litrenin üzerinde süt dağıtıldı. Belirli bir plan dahilinde gerçekleştirilen dağıtımda bir haneye 1 koli (12 Litre) UHT süt bedelsiz olarak veriliyor. Bodrum Halk Süt Projesi kapsamında süt temin etmek isteyen vatandaşlar ise bağlı bulunduğu muhtarlıklara başvurabiliyor.

"DAĞITIMLAR TÜM MAHALLERIMIZDE DEVAM EDECEK"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, proje kapsamında yapılan dağıtımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bodrum’da yaşayan çocuklarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Belirli periyodlarla gerçekleştirdiğimiz dağıtımlar tüm mahallerimizde devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA