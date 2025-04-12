Bodrum'da 5 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Bodrum’da gerçekleştirilen yasa dışı göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Bodrum'da 5 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek olarak yasa dışı göçün engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Bodrum’da düzenlenen operasyonda 5 organizatör gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

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