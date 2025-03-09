Bodrum'da 4 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Bodrum'da 4 ayrı suçtan 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bodrum'da 4 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Muğla’da Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre hakkında "dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik" suçları olmak üzere 4 ayrı suçtan 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 44 yaşındaki İ.D.'nin Bodrum’da olduğu tespit edildi.

İ.D., jandarma ekiplerince Peksimet Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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