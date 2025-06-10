Bodrum'a İki Kruvaziyerle 2 Bin 935 Yolcu!

Rodos ve Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkan iki kruvaziyer, 2 bin 935 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bodrum'a İki Kruvaziyerle 2 Bin 935 Yolcu!
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Rodos Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 294 metrelik "Brilliance of the Seas", Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi. Gemide, çoğunluğu ABD'li 2 bin 374 yolcu ve 862 personel bulunduğu bildirildi. Akşam Limasol Limanı'na hareket edecek gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 212 metrelik "Silver Muse" ise ilçeye ilk kez geldi. Akşam Patmos Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu ABD'li 561 yolcu ve 403 personel bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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