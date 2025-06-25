Bodrum Limanı’na Resilient Lady 2.556 Turistle Demir Attı

Muğla’nın Bodrum ilçesi, lüks kruvaziyer Resilient Lady’in sabah saatlerinde limana yanaşmasıyla hareketli anlara sahne oldu.

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Bodrum Limanı’na Resilient Lady 2.556 Turistle Demir Attı
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Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady adlı kruvaziyer, 2 bin 556 yolcu getirdi. Bahamalar bayraklı, 277 metre uzunluğundaki gemi Rodos’tan getirdiği 2.556 tatilci ve 1.151 mürettebatla ilçeye adeta turist akını başlattı.

Gümrük işlemlerini tamamlayan yolcular, Bodrum çarşısında alışveriş yaptı, tarihi sokaklarda yürüdü ve kale ile antik tiyatro gibi turistik noktaları gezdi. Bazı yolcular ise sahil boyunca kafelerde vakit geçirmeyi tercih etti. Resilient Lady’in Bodrum’daki ziyaretinin ardından akşam saatlerinde rotasını Yunanistan’ın Mikonos Limanı’na çevirmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA

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