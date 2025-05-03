Bodrum Kıyılarında Tekne Temizliği

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, başıboş şekilde bulunan 4 tekne ve 1 katamaran denizden çıkarılarak ilgili yediemin firmasına teslim edildi.

Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılan uygulamanın, Bodrum Yarımadası’nın diğer kıyı bölgelerinde de sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA