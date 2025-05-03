Bodrum Kıyılarında Tekne Temizliği

Bodrum'da kıyı alanlarına izinsiz bırakılan, terk edilmiş veya sahipsiz tekneler vinç yardımıyla kaldırıldı.

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Bodrum Kıyılarında Tekne Temizliği

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, başıboş şekilde bulunan 4 tekne ve 1 katamaran denizden çıkarılarak ilgili yediemin firmasına teslim edildi.

Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılan uygulamanın, Bodrum Yarımadası’nın diğer kıyı bölgelerinde de sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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