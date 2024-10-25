Bitlis'e 17 Hekim Atandı

Sağlık Bakanlığı, 119. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile Bitlis’e 11'i uzman, 6'sı pratisyen olmak üzere toplam 17 hekim atadı.

Bitlis'e 17 Hekim Atandı

Açıklamalarda bulunan Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş, özellikle ilk kez açılan perinatoloji uzmanı (riskli gebelik uzmanı) kadrosunun bölgedeki riskli gebelik süreçlerinin yerel düzeyde takip edilmesine imkan tanıyacağını söyledi.

Bu gelişmenin Bitlis ve çevresinde yaşayan halkın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını ifade eden Güzeltaş, riskli gebeliklerde daha etkin bir sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağını söyleyerek, “Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 119. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası ile ilimize 11'i uzman, 6'sı pratisyen olmak üzere toplam 17 hekim ataması yapıldı. Atamaların ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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