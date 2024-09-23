Bitlis, Ahilik Haftası Kutlamalarına Devam Ediyor

Bitlis Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası temsilcilerini makamında kabul etti. Ahiliğin köklü devlet geleneğinde önemli yer tutan bir esnaf dayanışması olduğunu söyleyen Yazıcı, ilin Ahisi Hamdi Şirvanlı’ya kaftan giydirerek ödülünü takdim etti. Ardından ilin Kalfası Mehmet Kayar ve ilin Çırağı Özgür Taken’e ödülleri yine Vali Yardımcısı Alay Yazıcı tarafından takdim edildi.



Ziyarette Bitlis Ticaret İl Müdürü Mehmet Kızılgül, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ayvaz Canevi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şahin Irgıt, Adilcevaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kamil Kirazcı ve Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Asrav yer aldı.

Kaynak: AA