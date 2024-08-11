Bisikletle Gezen Çocuklar Balçığa Sağlandı

Bursa'da 2 çocuk bisikletleri ile gezdikleri gölet kenarında balçığa saplandı. Çocukları itfaiye ekibi kurtardı.

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Bisikletle Gezen Çocuklar Balçığa Sağlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletleri ile Yeniceköy Göleti çevresinde gezmeye başlayan 2 çocuktan biri balçığa saplandı.

Yardımına giden arkadaşı da balçığa saplanınca, 2 çocuk gölet kenarında mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çocuklar, bisikletleri ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

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