Bisikletle Gezen Çocuklar Balçığa Sağlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletleri ile Yeniceköy Göleti çevresinde gezmeye başlayan 2 çocuktan biri balçığa saplandı.

Yardımına giden arkadaşı da balçığa saplanınca, 2 çocuk gölet kenarında mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çocuklar, bisikletleri ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: DHA