Bir Süredir Haber Alınamıyordu! Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 70 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

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Bir Süredir Haber Alınamıyordu! Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Giresun’un Bulancak ilçesinde kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Bulancak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Erkan’dan 3 gündür haber alınamıyordu. Erkan’ın yakınları 3 gündür kendisine ulaşamadıklarını ve telefonun evde çaldığını belirterek durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Erkan’ın evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 70 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Hasan Erkan’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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