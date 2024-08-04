Bir Süredir Haber Alınamıyordu! 17 Yaşındaki Çocuktan Kahreden Haber Geldi

Kayseri'de ailesinin bir süredir haber alamadığı 17 yaşındaki M.C., Derevenk Viyadüğü'nde ölü olarak bulundu. M.C’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Bir Süredir Haber Alınamıyordu! 17 Yaşındaki Çocuktan Kahreden Haber Geldi

Bir süredir M.C.'den (17) haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından Talas ilçesinde bulunan Derevenk Viyadüğü'nde polis ekipleri arama yaptı. Dron ile yapılan aramada M.C.'nin cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu. AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu M.C.'nin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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