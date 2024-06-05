Bir kentte daha ekmeğe zam geldi: 6 ay arayla ikinci zam
Denizli'de 210 gramlık ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 7 TL'den 8 TL'ye yükseltilmişti. Kentte ekmek fiyatına 6 ay arayla ikinci zam geldi.
Denizli'de ekmeğe bir zam daha geldi. 8 Temmuz 2023'te 7 TL'ye çıkarılan 200 gramlık ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 tarihi itibariyle 8 TL'ye yükseltilmişti.
Edinilen bilgiye göre Denizli'de, yarından itibaren 210 gramlık ekmeğin fiyatı 8 TL'den 10 TL'ye çıkarılacak.
Yapılan bu düzenlemeyle birlikte ekmeğe yüzde 25'lik bir zam yapılmış olacak.
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