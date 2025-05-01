Bir İlde 'Şap' Alarmı: 15 Mahalle Karantinaya Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Ulukır Mahallesi’nde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine, önlem amacıyla 15 mahallede karantina uygulamasına geçildi. Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin tespitinin ardından, hastalığın yayılmasını engellemek için Ulukır’ın yanı sıra çevresindeki Ayvalıdere, Gebeçınar, Kınalar, Çifteçeşmeler, Dışbudak, Gelgeç, Turplu, Sarıköy, Dereköy, Gündoğan, Alaattin, Bostancı, Paşaçiftlik, Körpeağaç ve Havutça mahallelerinde karantina ilan edildi.

Karantina süresince söz konusu mahallelere hayvan giriş çıkışları yasaklandı ve tüm hayvan hareketliliği geçici olarak durduruldu. Yetkililer, vatandaşlara uygulanan önlemlere sıkı şekilde uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın kontrol altına alınabilmesi için sahada çalışmalarını sürdürürken, karantina kurallarını ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı (ya da diğer adıyla "FMD" - Foot-and-Mouth Disease), viral bir enfeksiyondur. Genellikle büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, domuzlar ve bazı diğer hayvan türlerinde görülür. Hastalık, Adenovirüs ailesine ait bir virüs nedeniyle ortaya çıkar. Dünya çapında hayvancılık sektörü için büyük bir tehdit oluşturan şap hastalığı oldukça hızlı yayılır.

ŞAP HASTALIĞI NASIL YAYILIYOR?

Direkt temas: Hasta hayvanların sekresyonları (salya, idrar, dışkı vb.) yoluyla sağlıklı hayvanlara geçebilir.

Kontamine olmuş yem ve su: Hastalığı taşıyan yem veya su ile temas, virüsün yayılmasına sebep olabilir.

Hayvancılık ekipmanları ve araçlar: Enfekte olmuş ekipmanlar, araçlar veya diğer materyaller de hastalığın yayılmasına neden olabilir.

Kaynak: İHA