Bir İlde 'Şap' Alarmı: 15 Mahalle Karantinaya Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Ulukır Mahallesi'nde şap hastalığının tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 15 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerin ardından, Ulukır ve çevresindeki mahallelerde hayvan giriş-çıkışları yasaklandı. Yetkililer, karantina kurallarına uymayanlara idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Bir İlde 'Şap' Alarmı: 15 Mahalle Karantinaya Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Ulukır Mahallesi’nde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine, önlem amacıyla 15 mahallede karantina uygulamasına geçildi. Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin tespitinin ardından, hastalığın yayılmasını engellemek için Ulukır’ın yanı sıra çevresindeki Ayvalıdere, Gebeçınar, Kınalar, Çifteçeşmeler, Dışbudak, Gelgeç, Turplu, Sarıköy, Dereköy, Gündoğan, Alaattin, Bostancı, Paşaçiftlik, Körpeağaç ve Havutça mahallelerinde karantina ilan edildi.

Karantina süresince söz konusu mahallelere hayvan giriş çıkışları yasaklandı ve tüm hayvan hareketliliği geçici olarak durduruldu. Yetkililer, vatandaşlara uygulanan önlemlere sıkı şekilde uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın kontrol altına alınabilmesi için sahada çalışmalarını sürdürürken, karantina kurallarını ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Bir İlde 'Şap' Alarmı: 15 Mahalle Karantinaya Alındı - Resim : 1

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı (ya da diğer adıyla "FMD" - Foot-and-Mouth Disease), viral bir enfeksiyondur. Genellikle büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, domuzlar ve bazı diğer hayvan türlerinde görülür. Hastalık, Adenovirüs ailesine ait bir virüs nedeniyle ortaya çıkar. Dünya çapında hayvancılık sektörü için büyük bir tehdit oluşturan şap hastalığı oldukça hızlı yayılır.

Bir İlde 'Şap' Alarmı: 15 Mahalle Karantinaya Alındı - Resim : 2

ŞAP HASTALIĞI NASIL YAYILIYOR?

Direkt temas: Hasta hayvanların sekresyonları (salya, idrar, dışkı vb.) yoluyla sağlıklı hayvanlara geçebilir.
Kontamine olmuş yem ve su: Hastalığı taşıyan yem veya su ile temas, virüsün yayılmasına sebep olabilir.
Hayvancılık ekipmanları ve araçlar: Enfekte olmuş ekipmanlar, araçlar veya diğer materyaller de hastalığın yayılmasına neden olabilir.

Kaynak: İHA

Etiketler
Balıkesir Karantina Büyükbaş Hayvan Küçükbaş Hayvan
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
Hakkâri Derecik’te Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı Hakkâri Derecik’te Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı
Didim Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı Didim Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor
Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu
Kilerde Saklayan Zengin Oldu!Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi Altınla Yarışıyor: Fiyatı 150 Bin TL’ye Satılıyor Kilerde Saklayan Zengin Oldu! Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi 150 Bin TL’ye Satılıyor
Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı... Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir Listede... Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı