Bir İlde Daha Ekmeğe Zam Geldi! Bugünden İtibaren Geçerli

Erzincan'da un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artış sebep gösterilerek ekmeğe zam yapıldı. Yeni tarife bugünden itibaren kentte geçerli olacak.

Son Güncelleme:
Bir İlde Daha Ekmeğe Zam Geldi! Bugünden İtibaren Geçerli

Türkiye'de son dönemde artan hayat pahalılığıyla birçok kalemde art arda zamlar geliyor. Son olarak Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı'nın talebi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin onayı doğrultusunda Erzincan’da ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı.

Bir İlde Daha Ekmeğe Zam Geldi! Bugünden İtibaren Geçerli - Resim : 1

FİYATI ARTIK 12 TL

Buna göre 1 Şubat 2025 Cumartesi gününden (bugün) itibaren geçerli olmak üzere 10 TL olan 210 gram ekmeğin satış fiyatı 12 TL olarak belirlendi. Zamma gerekçe olarak un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artış gösterildi.

Erzincan’da en son ekmeğe zam geçtiğimiz Ağustos ayında yapılmıştı.

Faturayı Gören Zangır Zangır Titreyecek! Yüzde 900 Zam GeldiFaturayı Gören Zangır Zangır Titreyecek! Yüzde 900 Zam GeldiEkonomi
Ulaşıma İkinci Zam Geldi: İşte Yeni Fiyat TarifesiUlaşıma İkinci Zam Geldi: İşte Yeni Fiyat TarifesiEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Ekmek Zam
Son Güncelleme:
Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Konya'da Sahte İçki Operasyonu! Litrelercesi Ele Geçirildi Konya'da Sahte İçki Operasyonu! Litrelercesi Ele Geçirildi
Bodrum'da 18 Kaçak Göçmen Yakalandı Bodrum'da 18 Kaçak Göçmen Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor
Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor
Bakanlık Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Herkese Gıda Yardımı Yapılacak Bakanlık Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Herkese Gıda Yardımı Yapılacak
İstanbul'un En Tehlikeli İlçeleri Belli Oldu: Bu İlçelerde Yaşanmaz İstanbul'un En Tehlikeli İlçeleri Belli Oldu: Bu İlçelerde Yaşanmaz
Pişmiş Artan Yemekleri Buzdolabına Koyanlar Yandı: Uzmanlar Açıkladı, Zehir Saçıyor Pişmiş Artan Yemekleri Buzdolabına Koyanlar Yandı: Uzmanlar Açıkladı, Zehir Saçıyor