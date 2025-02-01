Bir İlde Daha Ekmeğe Zam Geldi! Bugünden İtibaren Geçerli

Türkiye'de son dönemde artan hayat pahalılığıyla birçok kalemde art arda zamlar geliyor. Son olarak Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı'nın talebi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin onayı doğrultusunda Erzincan’da ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı.

FİYATI ARTIK 12 TL

Buna göre 1 Şubat 2025 Cumartesi gününden (bugün) itibaren geçerli olmak üzere 10 TL olan 210 gram ekmeğin satış fiyatı 12 TL olarak belirlendi. Zamma gerekçe olarak un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artış gösterildi.

Erzincan’da en son ekmeğe zam geçtiğimiz Ağustos ayında yapılmıştı.

Kaynak: İHA