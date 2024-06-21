Bir ilde daha denize girmek yasaklandı

Sakarya'da Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle bugün ve hafta sonu denize girilmesi yasaklandı.

Bir ilde daha denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve hafta sonu boyunca denize girilmesi yasaklandı.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine bugün, yarın ve pazar günü için yasak getirildi.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: AA

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