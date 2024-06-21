Bir ilde daha denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve hafta sonu boyunca denize girilmesi yasaklandı.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine bugün, yarın ve pazar günü için yasak getirildi.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: AA