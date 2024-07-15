Bir Garip Düğün Eğlencesi! Damada Sabaha Kadar İşkence Ettiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir arkadaş grubu, evlenen arkadaşlarına farklı bir eğlence düzenledi. Düğün bitimi kolları sıvayan grup, damadı mahalle girişinde mehteran takımı ile karşıladı. Mehter eşliğinde yürüyen damadın karşısına bu sefer ‘Çığlık Maskesi' takan bir grup çıktı. Korku maskeleri ve kostümler giyen damadın arkadaşları, evlenen arkadaşlarını ortalarına alarak çiftetelli oynadı. Çiftetelli sonrası damat ve sağdıç, korku maskeleri takan grup tarafından kaçırıldı. ‘Mario' kostümü giyen damat ve sağdıç, bu sefer ‘La Casa De Papel' adlı dizide rol alan oyuncuların kostümlerini giyen başka bir grup ile karşılaştı.

ELLERİ KELEPÇELENDİ, YERLERDE SÜRÜNDÜ

Elleri kelepçelenen damat ve sağdıcına sürpriz bir sulu işkence başladı. Sulu işkence sonrası çeşitli işkencelere maruz kalan damat yerde süründü, şınav çekti. Sağdıcı ile sandalye kapmaca oynayan damat, son olarak ‘Gastrodamat' adı verilen etkinliği de başarılı şekilde tamamladı. Leğen içerisinde 5 litre süt, acı toz biber, karabiber ve kimyon karıştıran grup, içerisine altın yüzük atarak damat ve sağdıcından yüzüğü bulmalarını istedi. Bu aşamayı da başarılı geçen damat ile sağdıcı, görevleri sırasıyla tamamladı.

3 GÜN 3 GECE EZİYET

Damadın en yakın arkadaşı Tevfik Bölükbaş, "Değer verdiğimiz bir kardeşimiz için etkinlik ve şenlik düzenleyeceğiz. Birinci ekip ve ikinci ekip olarak organize yapacağız. Mehter marşıyla karşılama yapacağız ve sonra tek tek çalgı ve çengi ile çok güzel eziyetler yapacağız. Yaklaşık 10 saat sürüyor. Eğlenceli, güzel ve biraz fazla eziyetli olacak. Damadın burada sabrını deniyoruz. Finalde de bir kahve içip oradan da çorba içerek temizleniyoruz. 3 gün 3 gece sürüyor." dedi.

Kaynak: İHA