Binlerce Çiftçi Balıkesir'de Bir Araya Geldi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Kızıklı köyünde tertiplenen panayır 3 bin çiftçiye ev sahipliği yaptı. Buluşmada çiftçiler dualar ederken, yağmur duasını da ihmal etmediler.

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Binlerce Çiftçi Balıkesir'de Bir Araya Geldi

İlçe Merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Kızıklı köyünde düzenlenen Çiftçi panayırı, yoğun ilgi gördü. Köy meydanında toplanan vatandaşlar, din görevlilerinin traktör römorku üzerinde yaptığı dualara amin dedi.

Yörede devam eden kuraklık nedeniyle müftü Mustafa Ali Işık tarafından yağmur duası yapıldı. Köy muhtarı Ahmet Girgin’in öncülüğünde hazırlanan 40 kazan etli pilav ayranla birlikte köy gençleri tarafından ikram edildi.

Kaynak: İHA

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