Bingöl'ün İki Noktasında Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de iki farklı köyde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Bingöl'ün İki Noktasında Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Bingöl’ün iki köyünde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Genç ilçesine bağlı Ağaçeli ve merkeze bağlı Ekinyolu köylerinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenmeyen bir sebepte yangın çıktı. Köy sakinleri, yangına müdahale ederek, ekiplere ihbarda bulundu. İhbarla bölgelere, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi, Genç Belediyesi, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, arozöz, itfaiye araçları ve iş makineleriyle yaptıkları müdahalede yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: ANKA

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