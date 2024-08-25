Bingöl'deki Yangınlarda 142 Hektarlık Alan Zarar Gördü

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kent genelinde bu sezon meydana gelen yangınlarla ilgili bilgi verdi. Bingöl’de meydan gelen yangınlarda 142 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

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Bingöl'deki Yangınlarda 142 Hektarlık Alan Zarar Gördü

Bingöl’de meydan gelen 113 yangında 142 hektar alan zarar gördü.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kent genelinde bu sezon meydana gelen yangınlarla ilgili bilgi verdi. Vali Usta, “Yangın sezonundan bu yana 39’u orman 74’ü orman dışı olmak üzere meydana gelen 113 yangında toplam 142 hektar alan yandı. Bazen söndürmeyi unuttuğunuz bir ateş, bazen yasaklamamıza rağmen tarla temizlemek için yakıp bıraktığınız anız, bazen söndürmeden attığınız sigara izmariti veya düşen kül bu yangınların sebebi. Sadece dün Bingöl’de 2 orman, 2 mera ve 1 ziraat olmak üzere yangınlarda 15 dekar alan etkilendi. Bunlar yukarıdaki dikkatsizliklerimizin sonucu. Orman teşkilatımız ve diğer kurumlarımız personel ve iş makinalarıyla canla başla çalışıyor. Şükranlarımı sunuyorum o kahramanlara. Ama sizlerden daha büyük dikkat ve anlayış bekliyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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