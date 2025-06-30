Bingöl’de Üzerinde Uyuşturucuyla Yakalanan Şahsa Adli İşlem

Bingöl’de Motosikletli Polis Timleri’nin yaptığı aramada bir şahsın üzerinde 2.84 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl’de Üzerinde Uyuşturucuyla Yakalanan Şahsa Adli İşlem
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, şüpheli bir şahıs üzerinde arama yaptı. Gerçekleştirilen aramada, şahsın üzerinde 2.84 gram esrar maddesi bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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