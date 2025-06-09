Bingöl’de Peş Peşe İki Kaza: 8 Kişi Yaralandı

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İlk kaza, Genç ilçesine bağlı Yayla bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 21 AGJ 956 plakalı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise Bingöl-Elazığ karayolu üzerindeki Kuruca mevkisinde yaşandı. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ise 3 kişi yaralandı.

Her iki kazada yaralanan vatandaşlar, olay yerlerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili soruşturmalar başlatıldı.

Kaynak: İHA