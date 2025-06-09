Bingöl’de Peş Peşe İki Kaza: 8 Kişi Yaralandı
Bingöl'de farklı noktalarda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı. Kazalarda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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İlk kaza, Genç ilçesine bağlı Yayla bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 21 AGJ 956 plakalı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
İkinci kaza ise Bingöl-Elazığ karayolu üzerindeki Kuruca mevkisinde yaşandı. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ise 3 kişi yaralandı.
Her iki kazada yaralanan vatandaşlar, olay yerlerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazalarla ilgili soruşturmalar başlatıldı.
Kaynak: İHA