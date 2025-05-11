Bingöl'de Korkunç Kaza! Dere Yatağına Uçtular
Bingöl'de bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu, araçtaki 7 kişi yaralandı.
Bingöl'de Sancak beldesi mevkisinde 64 KP 276 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 7 kişi yaralandı, yaralılardan 4'ü sıkıştıkları araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: