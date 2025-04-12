Bingöl'de Nisan Ortasında Kar Sürprizi

Bingöl Karlıova'da vatandaşlar yeni güne bembeyaz kar örtüsüyle başladı. Şiddetli kar yağışı nedeni ile ilçede hayat adeta durma noktasına geldi.

Bingöl'de Nisan Ortasında Kar Sürprizi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı felç etti. Aralıksız devam eden kar yağışı nedeni ile birçok yolda ulaşımda aksamalar meydana gelirken, esnaf bahar nedeni ile kaldırdığı kazma ve kürekleri tekrar ellerine alıp iş yerlerinin önlerini temizledi. Karlıova Belediyesi ekipleri de sabahın erken saatlerinden itibaren mesaiye başlayarak kar birikintilerini iş makineleri yardımı ile temizlemeye başladı.

'İLKBAHARI YAŞAYAMADIK'

Vatandaşlardan Ahmet Kanat, ''Biz bu sene ilkbaharı hiç yaşamadık. Tam ilkbahar havası geldi, temizliğimizi yaptık, arabalarımızın lastiklerini değiştirdik bu sabah kalktık maşallah 40 santime yakın bir kar yağmış. Şu an hastam var Erzurum2a gidemiyorum. Allah’tan sobalarımızı kaldırmadık. Kaldırsaydık donardık’’ dedi.

Behçet Özçelik ise ''Tam yaz havası derken kız geri geldi. Kışlık lastiklerimizi çıkarmıştık, sonra yine kışı yaşadık. Buraya bir türlü yaz gelmedi’’ diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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