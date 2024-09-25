Bingöl'de Feci Kaza! Ata Çarpan Minibüs Şarampole Uçtu

Bingöl'de karayolunda ata çarpan minibüs yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de Feci Kaza! Ata Çarpan Minibüs Şarampole Uçtu

Bingöl’de ata çarpan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Şehit köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AAL 516 plakalı minibüs, yola çıkan ata çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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