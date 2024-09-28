Bingöl'de Büyük İhmal! 1 Ayda 2 Öğrenci Kaldıkları Yurdun Önünde Hayatını Kaybetti

Bingöl’ün Simani Mahallesi’nde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Pir Ali Kız Yurdu öğrencisi E.Ö'ye ve yanındaki arkadaşına araba çarptı.

Kazada ağır yaralanan E.Ö. olay yerine çağrılan ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bingöl Kent Haber'de yer alan habere göre, genç öğrencinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından, olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, öğrenciler olay yerinde toplanıp protesto çağrılarında bulundu.

1 AY ÖNCE DE AYNI YERDE ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANDI

Kazalara davetiye çıkartan mevkide gerekli tedbirlerin yetersiz olduğunu belirten öğrenciler ve mahalle sakinleri, aynı mevkide benzer kazaların meydana geldiğine dikkat çekerek yaklaşık 1 ay önce meydana gelen kazada yaralanan kız öğrencinin de beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

2021 YILINDA TACİZ İDDİALARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Bingöl'de Pir Ali Kız Öğrenci Yurdu’nda erkeklerin girdiğini ve tacize uğradıklarını öne süren öğrenciler, 2021 yılında eylem düzenlemişti. Yurtta intihar olayının da yaşandığını belirten öğrenciler güvende olmadıklarına dikkat çekmişlerdi.

Kaynak: Bingöl Kent Haber