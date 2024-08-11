Bilecik'te Vahşet! Önce Öldürdü Sonra Naylona Sarıp Ormana Attı

Biecik'te öldürdüğü adamın cesedini naylon poşet içine sarıp ormanlık alana bırakan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te Vahşet! Önce Öldürdü Sonra Naylona Sarıp Ormana Attı

Bilecik'te 23 gün önce kaybolan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, olayı itiraf eden katil zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyünde ikamet eden Halil Kara'nın cansız bedeni dün naylona sarı bir şekilde köye 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde 23 gün önce Halil Kara'nın kaybolması ile ilgili daha önce adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rıza Ö. tekrar gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki ifadesinde daha önceden aralarında husumet olan Halil Kara'yı av tüfeği ile baş ve göğsünden vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Bugün yoğun güvenlik önlemleri arasında Bilecik Adliyesine getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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