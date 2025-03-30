Bilecik'te Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Bilecik'te Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi istikametinden merkeze seyir eden İbrahim Biçer yönetimindeki 11 AP 120 plakalı araç, Pelitözü kavşağında Pelitözü Mahallesi'nden merkez istikametine dönmekte olan Bülent Kuşçu yönetimindeki 41 AGF 677 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ve araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bilecik
Son Güncelleme:
Siirt'te Ramazan Bayramı Kutlandı Siirt'te Ramazan Bayramı Kutlandı
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
Sivas'ta Samanlık Alevler Teslim Oldu Sivas'ta Samanlık Alevler Teslim Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak
İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek
Bayram Sonrası Altın Alıp Satacaklar Soğuk Terler Dökecek, Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Ağır Para Cezası Var Bayram Sonrası Kuyumcuya Giden Soğuk Terler Dökecek
81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Ömür Boyu Bedava Oldu! SGK'dan Emeklilere Büyük Jest, 1 Kuruş Para Ödemeyecekler 81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Ömür Boyu Bedava Oldu!
Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun