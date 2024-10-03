Bilecik'te Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Göreve Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzalı atama kararnamesiyle Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Mustafa Budak, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne atandı. İl Müdürü Budak’ın yerine atanan Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk göreve başladı. Öztürk ilk ziyaretini Bilecik Valisi Şefik Aygöl’e yaptı. Aygöl, Öztürk’ü yeni görevinde başarılar dilerken, iki kurum arasında ki işbirliğinin önemini arz etti.

Kaynak: İHA