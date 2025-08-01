Bilecik’te Motorlu Bisiklet Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik’te Motorlu Bisiklet Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan motorlu bisikletin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay, kent merkezindeki Atatürk Bulvarı Bankalar mevkisinde gerçekleşti.

Tepebaşı yönünden Karayolları istikametine seyir halinde olan 11 ACP 456 plakalı motorlu bisikletin sürücüsü Esmanur K., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yan yatarak durabildi.

Kazada, sürücü Esmanur K. ile beraberindeki yolcu E.D. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman’da Korkutan Ev Yangını Adıyaman’da Korkutan Ev Yangını
Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Aldı Şanlıurfa'da Seyir Halindeki TIR Alev Aldı
Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu
Günün En Şanslı Burcu Açıklandı Günün En Şanslı Burcu Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası! Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası!
THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak
Denizli'de Dehşet! Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Güneşli Günler Geride Kaldı... Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor! Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor!
Trump İmzayı Attı... ABD'den Türkiye'ye Yeni Vergi ABD'den Türkiye'ye Yeni Vergi