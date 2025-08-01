Bilecik’te Motorlu Bisiklet Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan motorlu bisikletin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay, kent merkezindeki Atatürk Bulvarı Bankalar mevkisinde gerçekleşti.

Tepebaşı yönünden Karayolları istikametine seyir halinde olan 11 ACP 456 plakalı motorlu bisikletin sürücüsü Esmanur K., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yan yatarak durabildi.

Kazada, sürücü Esmanur K. ile beraberindeki yolcu E.D. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA