Bilecik'te Huzurevi Sakinleri ile Çocuklar Bir Araya Geldi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,Huzurevi sakinleri ile çocuklar “Kuşaktan Kuşağa Öğrenme Programı” kapsamında çocuklar ve yaşlılar bir araya geldi.

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Bilecik'te Huzurevi Sakinleri ile Çocuklar Bir Araya Geldi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,Huzurevi sakinleri ile çocuklar “Kuşaktan Kuşağa Öğrenme Programı” kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonluğunda huzurevi sakinleri ile gönüllü çocuklar bir araya gelerek çeşitli etkinlikler ve aktiviteler gerçekleştirildi. Yapılan programda gönüllü çocukların ve yaşlı bireylerin hayat deneyimlerini öğrenmelerine imkan tanırken, kuşaklar arası iletişimde renkli ve sıcak görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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