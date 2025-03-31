Bilecik Osmaneli’nde Çiftçilere Uygulamalı İlaçlama Eğitimi

Osmaneli ilçesinde bilinçli tarımı yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde, çiftçilere şeftali bahçelerinde uygulamalı ilaçlama teknikleri gösterildi.

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Bilecik Osmaneli’nde Çiftçilere Uygulamalı İlaçlama Eğitimi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çiftçilere yönelik sürdürülen tarımsal eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Oğulpaşa Köyü Yeşilçimen Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, üreticilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Toplantılarda, bilinçli tarım uygulamaları ve sürdürülebilir üretim modelleri üzerine bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İHA

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