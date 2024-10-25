Beyşehir'de Öğrenciler Kan Bağışında Bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencileri ve yurt personelleri kan bağışı yaptı.

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Beyşehir'de Öğrenciler Kan Bağışında Bulundu

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Beyşehir ve Eşrefoğlu yurtlarında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türkiye Kızılay Derneği tarafından “Bir kan, bir can” parolasıyla düzenlenen kampanyaya yurtlarda kalan ve Ali Akkanat Kampüsü ile Huğlu Mahallesi'ndeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra yurt personeli de destek verdi.

Beyşehir'de Öğrenciler Kan Bağışında Bulundu - Resim : 1

Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, kan bağışının önemine dikkati çekerek, bağışta bulunan öğrenciler ile personele teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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