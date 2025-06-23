Beyşehir Gölü'nde Şaşırtan Manzara! Tam 17 Kiloluk Sazan Ağlara Vurdu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü’nde başlayan yeni av sezonu, balıkçılar için büyük bir sürprizle devam ediyor. 16 Haziran’da start alan sezonda, avcılar ağlarına takılan devasa bir sazan balığıyla şaşkınlık yaşattı.

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Beyşehir Gölü'nde Şaşırtan Manzara! Tam 17 Kiloluk Sazan Ağlara Vurdu
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Konya'daki Beyşehir Gölü’nde av mesaisine başlayan balıkçılar, göl açıklarına ağlarını sererek bereketli bir sezon umuduyla çalışmalara başladı. Ağlara takılan balıkları limanlara getiren avcılar, kilolarca ağırlıktaki avlarla yüzleri güldü. Karadiken Mahallesi açıklarında yakalanan 17 kiloluk sazan, balıkçılar tarafından alım kantarında tüccarlara teslim edildi. Bu balık, geçtiğimiz günlerde yakalanan 10 kiloluk sazandan sonra ikinci büyük av olarak dikkat çekti.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, su ürünleri kontrol ekibiyle yaptığı denetimler sırasında tesadüfen karşılaştığı 17 kiloluk sazan balığını inceleyerek balıkçıları tebrik etti. Özver, “Son yıllarda avlanan en iri sazanlardan biri. Bu balık, gölün zenginliğini bir kez daha gösteriyor” dedi. Balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Özver, sazanın boyutunun Beyşehir Gölü’nün ekosisteminin sağlıklı olduğunu kanıtladığını belirtti.

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Kaynak: İHA

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