Beyşehir Gölü'nde Balıkçılara Boy Denetimi Yapıldı

Beyşehir'de, balıkçı tekneleri ile balık alım kantarları denetime tabi tutuldu. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İlçe Müdürü Hüseyin Özver'in de katılımıyla su ürünleri kontrol ekipleri tarafından denetim çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, göldeki su ürünlerinin korunmasına yönelik yürütülen denetimde ruhsat ve belge kontrollerinin yapıldığı, avlanma faaliyetinde kullanılan balıkçı ağlarının ağ gözü açıklığının uygun olup olmadığı ve avı yapılan balık boylarında kurallara uyulup uyulmadığının kontrol edildiği belirtilerek, ”Boy yasağına ve endemik tür yağ balığı yasağına uymayanlara cezai müeyyideler uygulanmış olup, sazan balığı için 40, sudak balığı ve kadife sazanı için 26 ve tatlı su kefali için 20 santimetre altı boy yasağı olduğunu tekraren hatırlatırız” denildi.

Kaynak: İHA