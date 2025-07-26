Beyoğlu’nda Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

İstanbul Beyoğlu’nda laf atma tartışması kanlı bitti! 16 yaşındaki iki çocuk ve 20 yaşındaki bir şüpheli, 42 yaşındaki Ü.Ö.’yü sırtından bıçakladı. Şüpheliler polis kovalamacasıyla yakalandı

Beyoğlu’nda Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı’nda 18 Temmuz 2025 Cuma akşamı saat 20.30 sıralarında vahim bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki E.E. ve C.C. ile 20 yaşındaki P.K., 42 yaşındaki Ü.Ö. ile laf atma meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri, Ü.Ö.’yü sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçmaya çalışan şüphelileri kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı.

Yaralı Ü.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ü.Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yakalanan şüpheliler E.E., C.C. ve P.K., “bıçakla kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin Ü.Ö.’yü bıçakla kovaladığı ve yaraladığı anlar net bir şekilde görülüyor. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Çorum’da Semt Pazarında Silahlı Kavga: 1’i Ağır 8 YaralıÇorum’da Semt Pazarında Silahlı Kavga: 1’i Ağır 8 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

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Çorum’da Semt Pazarında Silahlı Kavga: 1’i Ağır 8 Yaralı Çorum’da Semt Pazarında Silahlı Kavga: 1’i Ağır 8 Yaralı
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