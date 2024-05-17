Beylikdüzü'nde refakatçi hemşire şüpheli ölümü: Gözaltındaki doktor serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, 13 Mayıs'ta Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede tedavi gören yakını için refakatçi olarak kalan Selen Bilgin adlı hemşireyi görevliler hastane odasında cansız halde buldu.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, hemşirenin ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda Bilgi'nin, gece saatlerinde daha önceden tanıştığı anestezi doktoru F.A'nın yanına gittiği, ardından ölü bulunduğu odaya geldiği belirlendi. Bunun üzerine F.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Genç hemşirenin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hemşirenin kesin ölüm nedeni, hazırlanacak adli tıp raporunun ardından belli olacak.

HEMŞİRENİN KENDİSİNE UYKU İLACI ENJEKTE ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Şüpheli F.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, daha önce birliktelik yaşadıklarını öne sürdüğü hemşire Bilgin'in hastaneye geldiğini, kendi kullandığı odaya geçtiklerini, talebi üzerine kendisine serum aracılığıyla ağrı kesici enjekte ettikten sonra odadan ayrıldığını, döndüğünde ise Bilgin'in kendisine uyku ilacı enjekte ettiğini gördüğünü savunduğu öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, 'kasten öldürme' suçlamasıyla çıkartıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA