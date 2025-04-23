Beşiktaş’ta Deprem Esnasında Zarar Gören Bina Tahliye Edildi

Meydana gelen parça düşmesi sonucunda yaralanan olmazken, vatandaşlar durumu itfaiye, zabıta ve polis ekiplerine bildirdi.

Zabıta ekipleri, çatı parçalarının düştüğü alanın çevresine güvenlik önlemi aldı.

Bina tahliye edilirken, yetkililer tarafından vatandaşlara hasarlı binadan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bölgedeki bir dönercide çalışan Erhan Öztürk, müşteriler masalardayken bir ses duyduğunu ifade ederek, ''Bir taş ayağımın dibine düştü. Müşteriler koşmaya başladı. Ben de donup kaldım. Tüm siparişler de elimde kaldı” şeklinde konuştu.

Görgü tanığı Bekir Erarslan ise çalıştığı esnada deprem olduğunu ve ardından çatıdan parçaların düştüğünü dile getirerek, polis ve itfaiye ekiplerinin bölgeye geldiğini, kimsenin yaralanmadığını belirtti.

Kaynak: AA