Beşiktaş’ta “bedava pilav” kavgası! Çiçekçilerle restoran çalışanları birbirine girdi

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerindeki pilavcıda seyyar çiçekçilerle çalışanlar arasında “bedava yemek” kavgası çıktı.

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Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Perşembe günü saat 04.00 sıralarında seyyar çiçek satıcıları, pilavcıya gelerek “bedava yemek” istedi. Çalışanların reddetmesi üzerine satıcılarla aralarında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, çalışanlar ile çiçekçiler birbirine girdi. Ortalığın karışması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş polisi, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Yaşananlar kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: İHA

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