Bayramın birinci günü şeker komasına girmişti: 10 yaşındaki çocuktan acı haber
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayramın birinci gününde 10 yaşındaki Berat Ölmez şeker komasına girdi. Küçük çocuktan acı haber geldi. Berat Ölmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Hakkari Yüksekova'da yaşayan Muzaffer Ölmez isimli vatandaşın torunu 10 yaşındaki Berat Ölmez, Kurban Bayramı'nın 1’inci gününde şeker komasına girdi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Küçük çocuk Ölmez'in cenazesi, Esenyurt Mahallesine bağlı Mezarlık TOKİ'de toprağa verilirken, taziyenin Esendere Beldesindeki Yılmaz Mahallesi Camisinde kabul edildiği belirtildi.
Kaynak: İHA