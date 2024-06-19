Bayramın birinci günü şeker komasına girmişti: 10 yaşındaki çocuktan acı haber

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayramın birinci gününde 10 yaşındaki Berat Ölmez şeker komasına girdi. Küçük çocuktan acı haber geldi. Berat Ölmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Bayramın birinci günü şeker komasına girmişti: 10 yaşındaki çocuktan acı haber

Hakkari Yüksekova'da yaşayan Muzaffer Ölmez isimli vatandaşın torunu 10 yaşındaki Berat Ölmez, Kurban Bayramı'nın 1’inci gününde şeker komasına girdi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Küçük çocuk Ölmez'in cenazesi, Esenyurt Mahallesine bağlı Mezarlık TOKİ'de toprağa verilirken, taziyenin Esendere Beldesindeki Yılmaz Mahallesi Camisinde kabul edildiği belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü: "Bayramın 1. gününden bu yana 153 yangına müdahale edildi"Orman Genel Müdürlüğü: "Bayramın 1. gününden bu yana 153 yangına müdahale edildi"Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Şeker Bayram Tatili Kurban Bayramı
Kurşun yağdırdılar! Taksim'de mekan sahipleri arasında silahlı kavga Kurşun yağdırdılar! Taksim'de mekan sahipleri arasında silahlı kavga
Pazarcılar ve manavlar bu sırrı anlatmaz; Yeşillikleri taze tutan yöntem.... Pazarcılar ve manavlar bu sırrı anlatmaz; Yeşillikleri taze tutan yöntem....
Başakşehir'de baba dehşeti: Eşiyle tartışan adam iki çocuğunu rehin aldı, camdan sarkıttı Eşiyle tartışan adam iki çocuğunu rehin aldı, camdan sarkıttı
Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber.... Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber....
Kaymakamlık açıkladı: Bu plajlarda denize girmek yasaklandı Bu plajlarda denize girmek yasaklandı
Çanakkale Valiliğinden önemli duyuru: Biçer döver ve balya bağlama işlerine kısıtlama Çanakkale Valiliğinden önemli duyuru: Kısıtlama getirildi
ÇOK OKUNANLAR
Üretim durdurulmuştu: Otomobil devi iflas başvurusu yaptı! Otomobil devi iflas başvurusu yaptı!
Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet.... Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakamlar ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Faiz oranları güncellendi: 500 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu! İşte son rakamlar... 500 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu! İşte son rakamlar...
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor