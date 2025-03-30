Bayramı Hastanede Geçiren Çocuklara Duygulandıran Ziyaret

Amasya İl Müftülüğü personeli, hastanede tedavi sürecinde olan çocukları unutmadı. Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz kostümleriyle çocukların bayramları kutlandı ayrıca kukla gösterisi de yapıldı.

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Bayramı Hastanede Geçiren Çocuklara Duygulandıran Ziyaret

Amasya'da İl Müftülüğü Manevi Destek Birimi personelleri ve Maydanoz Sapları Tiyatro Ekibi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz kostümleriyle odaları gezen ekip, çocuklara bayram şekeri, harçlık ve çeşitli hediyeler verdi. Hastane koridorunda çocuklar için küçük kukla gösterisi de yapıldı.

Hastanede tedavi gören 11 yaşındaki Berra Zeynep Demir ise bu bayram burada kaldığını, arkadaşlarıyla şeker ve bayram harçlığı toplayamadığını belirterek, "Nasrettin Hoca ve Keloğlan yanıma geldi. Bana harçlık, şeker verdiler, teşekkür ediyorum onlara." dedi.

Kaynak: AA

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