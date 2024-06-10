Bayramda araç kiralamak isteyenler dikkat! Elinizi çabuk tutun

Bayram yaklaştıkça kiralık araç fiyatlarında da artış gözlemleniyor. Ekonomi sınıfı araçlar günlük 1.500 TL'den, üst sınıflar ise 3.000 TL'den başlayan fiyatlarla kiralanıyor. Fiyatların gün geçtikçe artması ve yurt dışından gelen turistlerin de yoğunluğu artırması bekleniyor.

'GÜVENLİR FİRMALARDAN KİRALAYIN'

İzmir Adnan Menderes Havalimanındaki kiralama firmasında görev yapan Harun Taşdemir (28), bayram öncesi ciddi manada bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Taşdemir, "Şu an yüzde 90'ın üstünde bir yoğunluk var. Memleketlerine gitmek isteyenler olsun, tatil bölgelerine gitmek isteyenler olsun bayağı bir yoğunluk var. Bayram tatiline yurt dışına gelen misafirlerde eklenince yoğunluk daha fazla artıyor. Şu an ekonomik sınıfta bir araç, günlük bin 500-bin 750 TL civarı seyrediyor. Tabii bunun güvence paketleri hariç. Üst segmentler 3 bin liradan başlıyor, gittikçe daha da fiyatlar artacak. Vatandaşlarımız mutlaka kurumsal firmalardan araçlarını kiralasın. Sonuçta bu araçlarla uzun yola çıkacaklar. Kimse istemez; ama illa sorun olabiliyor araçlarda. O yüzden, bir sorun olduğunda muhatap bulabileceği firmalardan kiralamalarını tavsiye ederim" dedi.

'SIKINTILI ARAÇLAR KİRAYALABİLİRLER'

Kurumsal olmayan firmaların araçlarında sorunların yaşanabileceğini söyleyen Harun Taşdemir, şöyle devam etti:

"Kurumsal olmayan kişi veya firmalar, sıkıntılı araçları size kiralayabilirler; yani gizli, ayıplı diyelim. Örneğin; arabanın motorunda bir sorun oluyor; ama siz ilk başta fark edemiyorsunuz. 200-300 kilometre gidiyorsunuz ve motor ciddi sorunlar çıkartabiliyor. Ondan sonra bütün motorun masrafını kullanıcıya yüklüyorlar. Size masraf çıkartıyorlar."

Bir başka araç kiralama firmasının görevlisi Umut Durdu da şu ifadelere yer verdi:

"Bayram yoğunluğu var. Doluluk bizde yüzde 80-90'ı buldu. Yurt dışından da müşteriler geldiği için daha fazla yoğunluk var. Rezervasyonlarımız bizim dolu şu anda. Araçların hazırlıkları yapılıyor."

Kaynak: İHA