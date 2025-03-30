Bayram Ziyaretinden Dönerken Felaketi Yaşadılar: Ölü ve Yaralılar Var

Diyarbakır'da bayram ziyareti faciayla bitti. Bayramlaşmadan dönen 5 kişinin bulunduğu traktör kontrolden çıktı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.

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Bayram Ziyaretinden Dönerken Felaketi Yaşadılar: Ölü ve Yaralılar Var

Feci kaza, Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsal Çitlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalarıyla bayramlaşmadan döndüğü öğrenilen 5 kişinin üzerinde bulunduğu traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Hebun Görmez, M.B. ve A.B. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Görmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hebun Görmez'in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Diyarbakır Ramazan Bayramı
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