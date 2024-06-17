Bayram kanlı bitti: Çocuklar için bir araya geldiği eşini bıçaklayarak kurşun yağdırdı

Boşanma aşamasında olduğu eşini, çocukları için bir araya geldiği bayram günü bıçak ve silahla ağır yaraladı. Akrabalarının evlerini de kurşunlayan Mehmet S.B. camii içinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Bayram kanlı bitti: Çocuklar için bir araya geldiği eşini bıçaklayarak kurşun yağdırdı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'ta bulunan evde hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet S.B., bayramda çocuklarını görmek için eşi Nurcan B. ile bir araya geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebeple zanlı, 4 çocuk annesi eşi Nurcan B.'yi bıçaklayarak 5 el ateş etti.

Bayram kanlı bitti: Çocuklar için bir araya geldiği eşini bıçaklayarak kurşun yağdırdı - Resim : 1

AKRABALARININ EVLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Zanlı koca ise kaçarak Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'ta oturan Nurcan B.'nin kuzeni Alaaatin B.'nin evine gitti. Alaattin B.'yi de ateş ederek yaralayan Mehmet S.B., daha sonra Kınalı Sokak'a giderek eşinin diğer kuzeni Veysi B.'nin evini kurşunlayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını ile kuzenini ambulansla hastaneye kaldırdı. Nurcan B. ile kuzeninin durumun ağır olduğu öğrenilirken kaçan koca, saklandığı camide polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Nurcan B.'nin eşi ile boşanma aşamasında olduğu, 4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ve çocukları dolayısıyla bayramı beraber geçirdikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Erkek Şiddeti Kadın Kocaeli
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