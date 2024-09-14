Bayburt'ta Yonca Tarlasına Giren 60 Hayvan Zehirlendi

Bayburt'ta yonca tarlasına girip yeşil yonca yiyen 60 büyükbaş hayvan zehirlendi. Hayvanlardan biri hayatını kaybederken, kurtarılamayacak durumda olduğu belirlenen 3 hayvan ise çoban tarafından kesildi.

Son Güncelleme:
Bayburt'ta Yonca Tarlasına Giren 60 Hayvan Zehirlendi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yonca tarlasına giren 60 büyükbaş hayvan zehirlendi. Hayvanlardan 1’i hayatını kaybederken, 3’ü kesilmek durumunda kaldı, diğerlerine de veteriner hekimler müdahale etti.

Olay, Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarlada yeşil yonca yiyen 60 büyükbaş hayvanın karın bölgesinde bir müddet sonra şişme ve nefes almada güçlük çektikleri görüldü.

Bayburt'ta Yonca Tarlasına Giren 60 Hayvan Zehirlendi - Resim : 1

Yoncadan zehirlenen hayvanlardan biri hayatını kaybederken 3’ü de çoban tarafından kesildi. Durumun İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine veteriner hekimler köye geldi.

Yedikleri yeşil yoncadan zehirlenen büyükbaş hayvanlara sonda yöntemiyle müdahale edilerek karınlarındaki gaz çıkarıldı. Şişkinlikleri geçen hayvanların sağlık durumu bir müddet sonra normale döndü.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı
Maaşı Ödenmeyen İşçi, İntihara Kalkıştı Maaşı Ödenmeyen İşçi, İntihara Kalkıştı
Narin'in Kabrine Ziyaretçi Akını! Oyuncak ve Çiçekler Bırakıldı Narin'in Kabrine Ziyaretçi Akını! Oyuncak ve Çiçekler Bırakıldı
Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor