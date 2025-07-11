Bayburt’ta Feci Kaza: Baba, Minibüsüyle 2 Yaşındaki Oğlunu Ezdi
Bayburt’ta bir baba, geri manevra yaptığı sırada fark etmediği 2 yaşındaki oğlu E.A.D.’ye minibüsüyle çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Bayburt’un Şingah Mahallesi, Sefa Sokak’ta yürekleri sızlatan bir kaza meydana geldi. İddialara göre, H.D. adlı baba, evlerinin önünde minibüsüyle geri manevra yaparken, arkasında bulunan 2 yaşındaki oğlu E.A.D.’yi fark edemedi.
Minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, babası tarafından hemen Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaşındaki E.A.D. hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA