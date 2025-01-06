Batman'da Yangın Paniği: Baraka ve Otomobil Alev Alev Yandı

Batman'da bir barakada yangın çıktı. Alevler, barakanın yanında bulunan araca da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç ve baraka kullanılamaz hale geldi.

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Batman'da Yangın Paniği: Baraka ve Otomobil Alev Alev Yandı

Batman'da merkeze bağlı Urganlı köyünde boş barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, barakanın yanında bulunan araca da sıçradı.

Batman'da Yangın Paniği: Baraka ve Otomobil Alev Alev Yandı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç ve baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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