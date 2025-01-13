Seyir Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı

Batman’da seyir halindeki motosiklet henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Alev alan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Son Güncelleme:
Seyir Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı

Yangın, Batman Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenden bir anda alev aldı. Sürücüsü motosikleti yol kenarına çekerken motosiklet kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Sararan Perdeleri Pamuk Gibi Bembeyaz Yapıyor! Makineye Birkaç Damlası Bile Yetiyor Sararan Perdeleri Pamuk Gibi Bembeyaz Yapıyor! Makineye Birkaç Damlası Bile Yetiyor
Adıyaman’da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı Adıyaman’da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
Muğla'da Balıkçı Teknesi Alev Topuna Döndü Balıkçı Teknesi Alev Topuna Döndü
Kekin Kabarması İçin Eklenmesi Gereken Malzeme: Daha İyi Pişiyor Kekin Kabarması İçin Eklenmesi Gereken Malzeme: Daha İyi Pişiyor