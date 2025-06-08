Batman’da Şantiye Yangını Paniğe Neden Oldu

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Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun duman oluşturdu. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Yangın, ekiplerin başarılı çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, plastik malzemelerde ciddi maddi zarar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA