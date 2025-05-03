Batman'da Rafting Heyecanı

Kozluk Kaymakamlığı ve Kozluk Belediyesi işbirliğiyle Alıçlı Mesire alanında bahar şenliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında halk oyunları oynandı, müzik öğretmenleri konser verdi, geleneksel çocuk oyunları yarışmaları yapıldı. Alanda kurulan stantlarda vatandaşlar yöresel lezzetlerden tatma imkanı buldu.

Etkinlikte, Garzan Çayı'nda Vali Ekrem Canalp'in de katılımıyla rafting yapıldı. 3 botta 20 kişinin katıldığı rafting turu yaklaşık 5 kilometre sürdü. Vali Canalp, rafting sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Garzan Çayı'nda rafting yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Heyecan dolu bir deneyim olduğunu belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Botumuz ters döndü. Sonra tekrar botlarımıza binip yolculuğumuzu tamamladık. Bunun heyecanı da güzelliği de bambaşka. Burada çayın güzelliğini yaşıyorsunuz aynı zamanda etraftaki yeşillikleri de her şeyiyle Allah'ın bize sunmuş olduğu bütün nimetleri görebiliyoruz."

Batman'ın kültür ve turizm değerlerine açısından zengin bir il olduğunu aktaran Vali Canalp, "Raftingle bir bakıma başlangıç yaptık. Bugün burada ilkini yaşadık. Rafting heyecanını yaşamak isteyenler varsa Garzan Çayı'nda yeterli heyecan yaşayacak kadar alan var. Suyumuzun akışı da gücü de raftingin heyecanını yaşamaya yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA